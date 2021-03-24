شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز متقدمة لـ«تعليم الشرقية» بـ«القدرات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق تعليم الشرقية مراكز متقدمة في نتائج اختبار القدرات العامة والتحصيلي على مستوى المملكة للعام الدراسي الحالي.

وأكد مدير عام تعليم الشرقية د. سامي العتيبي أهمية هذا الإنجاز النوعي والمتميز في اختبارات القدرات العامة، لافتا إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله» لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة، فضلاً عن تحفيزهما أبناءهما الطلاب والطالبات على التميز والتفوق في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمنطقة، التي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن مستوى التميز لتعليم المنطقة يأتي متتابعا لجملة العطاءات المتواصلة في الميدان، وهي تتويج فاعل لتلك الجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط الموضوعة، التي أسهمت وبكل جدارة في تحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى تحصيل وأداء الطلاب والطالبات في اختبار القدرات، إلى جانب تنفيذ المعايير المناسبة لعملية التحسين في مستوى التحصيل.

ولفت الباحص، إلى دعوة د. العتيبي، كل منسوبي الميدان التعليمي إلى بذل المزيد من الجهد في تطبيق معايير جودة العملية التربوية والتعليمية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات ورفع مستوياتهم التحصيلية، مع التركيز على تفعيل إستراتيجيات التعلم الفعال، التي تلقي بظلالها في نهاية المطاف على جودة أداء أبنائنا الطلبة.