الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

الإنذار المبكر يحذر من تدني الرؤية على الرياض حتى الـ7 مساء

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض خاصة المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له: إن الحالة سوف تبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة السابعة مساء، مشيرًا إلى أن البلاغ يشمل الأفلاج- الخرج- الدرعية- السليل- العاصمة الرياض- المزاحمية- حوطة بني تميم- وادي الدواسر.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة، حيث يتوقع- بمشيئة الله تعالى- استمرار العواصف الترابية تصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 55كم/ ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

رياح سطحية وغبار:

كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، كذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، في حين يتوقع استمرار الارتفاع لدرجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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