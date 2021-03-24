مواطن يغلق طريقًا في خميس مشيط وأمانة عسير تعيد فتحه

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

بتوجيه ومتابعة من أمين عسير، وليد الحميدي، باشرت الفرق المعنية بأمانة المنطقة، ممثلةً ببلدية خميس مشيط، فتح أحد الطرق المُغلقة بطريق القاعدة مجاورًا لمطعم هرفي، وذلك بعد الشخوص على الموقع والعودة للمخططات السابقة والاطلاع على خريطته الإلكترونية.

وأكدت أمانة منطقة عسير أنها تعمل على مستوى جميع البلديات التابعة لها على متابعة مطالب المواطنين والعمل على تحقيقها وفق الأنظمة المُتبعة بما يحقق الكفاءة العملية والصالح العام، موضحةً في ذات السياق أنها تابعت أعمال فتح الطريق بما يحقق الانسيابية ويعطي خيارات أكثر للوصول والخروج من موقع هذا الطريق الذي يقع بجواره سكن لأطباء وممرضي المستشفى.

ويخدم الطريق عدة أحياء حيوية تقع خلفه، مبينةً أن الطريق كان مُغلقًا من أحد المواطنين بطريقة غير نظامية، كما كان محل متابعة من جهات حكومية أخرى؛ لهذا لم يتم فتح الطريق إلا بعد المتابعة والتأكد من انتفاء مسوغات إغلاقه.

الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير تسعى إلى أن تكون الشوارع الرئيسة والفرعية في أحسن صورة نموذجية وتربط الأحياء مع بعضها وتساهم في انسيابية مرورية عالية.