“المواطن” تتصدر في الرد على تقرير CIA عبر #كلنا_محمد_بن_سلمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تصدرت “متابعات الخليج 365” الصحف والمواقع السعودية التي تصدت للرد على التقرير المغرض الذي قدمته الاستخبارات الأمريكية CIA إلى الكونجرس الأمريكي حول مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي، وذلك بحسب التقرير الصادر عن مركز فِكر للدراسات والاستشارات الإعلامية لهاشتاق #كلنا_محمد_بن_سلمان .

وفور صدور التقرير الأمريكي المغرض تصدى السعوديون أفرادًا وكيانات إعلامية وغير إعلامية للحملة المضللة التي أرادت الاستخبارات الأمريكية من خلالها ابتزاز السعودية، وذلك عبر إطلاق العديد من الوسوم عبر موقع تويتر وتفاعل معها الملايين في وقت قياسي.

متابعات الخليج 365 تتصدر المؤشرات:

وتصدرت “متابعات الخليج 365” المواقع السعودية الأكثر تداولًا لهاشتاق #كلنا_محمد_بن_سلمان داخل السعودية من حيث عدد الوصول بمعدل وصول بلغ 1.2 مليون شخص، كما تصدرت صحيفة متابعات الخليج 365 عبر حسابها في موقع تويتر المواقع والصحف السعودية من حيث أعداد الوصول لكل مشاركة بمعدل وصل أيضًا إلى 1.2 مليون شخص متجاوزة بذلك كل المواقع والصحف السعودية.

تغطية صحفية متميزة:

كما خصصت “متابعات الخليج 365” على مدى الفترة الماضية عددًا من المواد الصحفية المتنوعة للرد على المزاعم الأمريكية المغرضة من خلال تحليل آراء العديد من الخبراء والمختصين في المملكة والعالم العربي، وكذلك من خلال تسليط الضوء على المواد الصحفية في الصحافة الغربية التي أيدت وجهة النظر السعودية وفندت تقرير الاستخبارات الأمريكية.

ويمكن الاطلاع على التقرير الخاص بمركز فكر من “ #تقرير_الاستخبارات_الامريكية أرادوه معول هدم ؛فتحول بقوة شعبية إلى محبة وولاء ، وتأكيد للشعبية #كلنا_محمد_بن_سلمان ، الأرقام لاتكذب.



مقدم من #فكر_للدراسات_والاستشارات_الإعلامية



الملف كاملاً على الرابطhttps://t.co/FsONi1EHtZ pic.twitter.com/eFIEYfuL5T — فِكر (@fekr_m_c) March 23, 2021 ”



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