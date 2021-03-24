- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم مرور الطائف يضبط قائدًا متهورًا وثق قيادته بسرعة جنونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23
مرور الطائف يضبط قائدًا متهورًا وثق قيادته بسرعة جنونية
متابعات الخليج 365- الرياض
تمكن مرور الطائف من ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضح المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
شارك الخبر
شارك الخبر