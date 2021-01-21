اخبار السعوديه

الصحة : 212 إصابة جديدة بكورونا .. و160 حالة تعاف
"الصحة" : رسائل نصية بالموعد الجديد لـ"الجرعة الأولى" من اللقاح
أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق، ويمك...
تعليم الشرقية : تزايد أعداد الموهوبين على منصات التتويج كل عام
اطلع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي اليوم على خطة سير مبادرة "محاضن الموهبة...
"الزكاة والدخل": تفاعلٌ عالٍ مع حملة توعية المستهلكين والمكلفين بالمخالفات الضريبية
"الزكاة والدخل": تفاعلٌ عالٍ مع حملة توعية المستهلكين والمكلفين بالمخالفات الضريبية
جامعة الملك خالد تُعلن أسماء الفائزين في مسابقة «شاعر الجامعة»
جامعة الملك خالد تُعلن أسماء الفائزين في مسابقة «شاعر الجامعة»