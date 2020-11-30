كشفت تقارير أن قطر تسعى لضرب العلاقات بين الدول العربية عبر ذبابها الإلكتروني

وأوضح التقارير، أن الإعلام التابع لقطر يحاول ضرب العلاقات الإماراتية مع الدول العربية عبر نشر الأخبار والتقارير الزائفة، قطر وعبر ذبابها الإلكتروني الذي يسعى للوقيعة بين الدول العربية باستخدام منصات مأجورة ومرتزقة إعلاميين لفبركة الأخبار وإثارة الفرقة بين الشعوب.

ومثل تلك التقارير لا تؤثر على العلاقات القوية التي تجمع الإمارات والدول العربية بشكل عام من خلال السعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار وتكريس مبادئ التسامح والتعايش في المنطقة العربية والعالم أجمع.