السلطنة تشارك فـي الاجتماع التحضيري للدورة الـ«38» لمجلس وزراء الداخلية العرب

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس في الاجتماع التحضيري للدورة (الثامنة والثلاثين) لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقدته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع عن جانب السلطنة اللواء عبدالله بن علي الحارثي ـ مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات. وقد تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

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