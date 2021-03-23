كلية الدفاع الوطني تستضيف الأمين العام لجامعة الدول العربية

ألقى محاضرة عن مستقبل وتحديات العرب عبر الاتصال المرئي مسقط ـ العمانية: استضافت كلية الدفاع الوطني عبر تقنية الاتصال المرئي أمس معالي أحمد أبو الغيط ـ الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإلقاء محاضرة عن بُعد بعنوان:(جامعة الدول العربية، المستقبل والتحديات) وذلك في إطار مقررات المنهاج العام لدورة الدفاع الوطني الثامنة.

وقد رحَّب اللواء الركن جوي (مهندس) صالح بن يحيى المسكري ـ آمر كلية الدفاع الوطني بمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. ثم ألقى معاليه محاضرته التي تطرق من خلالها إلى واقع وتأثير النظام العربي الحالي على العمل العربي المشترك، ومدى تأثير المتغيرات والأحداث الإقليمية والدولية في مسيرة عمل جامعة الدول العربية.

وتحدث أبو الغيط في محاضرته عن أهم معوقات وحوافز وأسس وركائز نجاح العمل العربي المشترك، وسلَّط الضوء على دور الجامعة في تسوية النزاعات والخلافات بين الأقطار العربية.

وفي الختام قام معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرد على استفسارات وأسئلة الحضور والمشاركين في الدورة الثامنة بالكلية.

حضر المحاضرة سعادة أمين عام مجلس الدولة، وسعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجلس الكلية وهيئة التوجيه، والمشاركون في دورة الدفاع الوطني الثامنة.

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