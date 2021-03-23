«بلدية مسقط» تنفذ حملة لمكافحة القوارض بمطرح

تنفذ بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية وبالتعاون مع المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى حملة لمكافحة القوارض تستهدف منطقة (جيدان) بولاية مطرح على مدى يومين، وذلك في إطار العناية بالصحة العامة، وتوفير أحياء صحية خالية من الآفات ونواقل الأمراض.

تهدف الحملة إلى القضاء على القوارض والآفات بالمنطقة، والكشف عن البؤر التي تسهم في توالدها، وقياس مدى انتشار الآفات ووضع الحلول الكفيلة بتجنبها مستقبلًا، كما تهدف الحملة إلى نشر الوعي والثقافة حول أهمية المحافظة على النظافة باستمرار، وطرق المكافحة السليمة.

تتضمن أعمال الحملة تنفيذ برامج المكافحة المتكاملة لآفات الصحة العامة، وخصوصا بالأماكن والمرافق العامة ومجمعات القمامة والحدائق والمتنزهات والمنازل السكنية وغيرها من المواقع.

وتستخدم فرق العمل أساليب متنوعة للمكافحة، منها المكافحة باستخدام الطعوم الخاصة بالقوارض حيت توضع بمحطات ثابتة حفاظًا على سلامة السكان، وكذلك المكافحة بالمصائد الحية، والمكافحة بالمصائد اللاصقة.

وتأتي هذه الحملة استكمالًا للحملات السابقة التي تم تنفيذها في مناطق مختلفة، وسيتم تنفذ عدد من حملات مكافحة القوارض على مواقع أخرى بمحافظة مسقط.

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