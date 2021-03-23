قانونية الدولة تناقش تقرير اللجنة الاقتصادية حول «تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين والتأمين التكافلي»

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس، تقرير اللجنة الاقتصادية حول (مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي)، المحالين من مجلس الشورى. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس، على تقرير متابعة إجراءات ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها السابق، إضافة إلى التصديق على محضر الاجتماع ذاته، والتطرق إلى ما استجد من أعمال.

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