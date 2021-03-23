هيئة البيئة تنظم ندوة افتراضية لمحمية الأراضي الرطبة بمشاركة دولية

مسقط ـ «الخليج 365»:

نفذت هيئة البيئة صباح أمس الندوة الافتراضية لمحمية الأراضي الرطبة، وذلك بمشاركة منظمة الأراضي الرطبة الدولية والمركز البريطاني للبيئة ومصائد الأسماك وعلوم الأحياء المائية وجمعية البيئة العمانية.

وجاءت محاور الندوة حول قيم المحمية من الطيور المائية وبيئاتها والسلاحف والحيتان والتنوع الأحيائي، وكذلك العوامل الفعالة في الحفاظ على النظام البيئي، وخطة إدارة محمية الأراضي الرطبة في محافظة الوسطى.

بدأت الندوة بكلمة افتتاحية قدمتها الدكتورة ثريا السريرية ـ المديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة بالهيئة، حيث تطرقت إلى أهمية الأراضي الرطبة على البيئة ومساهمتها في الحفاظ على التوازن البيئي بين الأجناس الحيوانية والنباتية المتنوعة، ومساهمتها في الحد من تآكل التربة وتآكل الشواطئ، كما أنها تُعد محطات توقف قيمة للطيور المهاجرة، كما تطرقت إلى أهمية الأراضي الرطبة في محافظة الوسطى.

واشتملت الندوة على مناقشة قيم المحمية من الطيور المائية وبيئاتها والسلاحف والحيتان والتنوع الأحيائي، قدمتها سعاد الحارثية ـ من جمعية البيئة العمانية، كما شارك الدكتور Steven de Bie من منظمة الأراضي الرطبة الدولية في الحديث حول العوامل الفعالة في الحفاظ على النظام البيئي، كما ناقش الدكتور Paul Whomersley من المركز البريطاني للبيئة ومصائد الأسماك وعلوم الأحياء المائية، خطة إدارة محمية الأراضي الرطبة في محافظة الوسطى.

الجدير بالذكر أن محمية الأراضي الرطبة في ولاية محوت بمحافظة الوسطى جاء الإعلان عنها بموجب المرسوم السلطاني رقم:(51/‏ 2014م)، وهي تعد من المواقع البكر ذات النظم البيئية المعقدة وتنوع إحيائي متفرد تجعله من المواقع المرجعية النادرة في العالم لدراسة التنوع الأحيائي والاستخدام المستدام للأراضي الرطبة الموجودة بين منطقة المد والجزر.

وقد تم تصنيفها من أفضل 25 موقعًا ذات الأهمية الدولية للطيور المهاجرة في منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء في مسار الهجرة لقارة آسيا وشرق إفريقيا، وتقدر مساحتها بـ(2621) كيلومترًا مربعًا، وتُعد منتجعًا سياحيًّا لمحبي الطبيعة وهواة مراقبة الطيور والحياة الفطرية.