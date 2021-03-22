وزير المكتب السلطاني يستقبل سفير الجزائر

مسقط ـ العمانية: استعرض معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني مسيرة العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه صباح أمس سعادة محمد يرقي ـ سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى السلطنة. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين إلى جانب التطرق لعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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