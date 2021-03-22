وزير الخارجية السوري يزور جامع السلطان قابوس الأكبر ومتحف التاريخ الطبيعي

مسقط ـ العمانية: زار معالي الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية أمس جامع السلطان قابوس الأكبر ومتحف التاريخ الطبيعي في إطار زيارته الحالية للسلطنة. وقد استمع الضيف والوفد المرافق له خلال الزيارة لإيجازٍ عن تاريخ بناء الجامع وتعرفوا على التصاميم المعمارية التي بُني بها والتي تتضمن نماذج لمختلف الفنون المعمارية العُمانية والإسلامية، كما تعرفوا على المرافق التي يضمها الجامع مثل معهد العلوم الإسلامية والمكتبة وقاعة المحاضرات والمرافق الأخرى، وخلال زيارتهم لمتحف التاريخ الطبيعي تعرّف معالي الضيف والوفد المرافق له على قاعات المتحف المختلفة منها: قاعة عُمان بلاد التضاريس وقاعة عُمان عبر العصور الجيولوجية وقاعة تنوع حيوانات عُمان البرية وقاعة الحوت، وشاهدوا عن قرب معروضات نادرة يعرضها المتحف منها بقايا لمعادن وأشجار متحجرة وعظام لكائنات عاشت في السلطنة.

وقد غادر البلاد أمس معالي الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد المرافق له، بعد زيارة للسلطنة استغرقت عدة أيام التقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين.

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