ذي يزن بن هيثم يستقبل سفير قطر

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد ـ وزير الثقافة والرياضة والشباب في مكتبه أمس سعادة جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني ـ سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون بينهما في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية.

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