اليوم.. جامعة السلطان قابوس تنظم المؤتمر العلمي الثالث

مسقط ـ العمانية: تبدأ مساء اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لقسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس، الذي يأتي بعنوان “الاتصال الجماهيري في البيئة الرقمية: بين ضرورات التربية الإعلامية ومبررات التعليم الإعلامي”.

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