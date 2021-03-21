وزيرة التربية والتعليم: النظام التعليمي بالسلطنة تجاوب سريعا مع المعطيات الوبائية وتعامل مع التحديات التعليمية والتقنية

فـي الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي

- رئيس المجلس: جلالته أولى اهتماما كبيرا بالتّعليم ودعا لتوفير البِيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار

كتب ـ عيسى اليعقوبي:

قالت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية إن عدد طلبة المدارس الحكومية ارتفع من (540) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2015/‏2016م إلى حوالي (679) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الحالي 2020/‏2021م بنسبة نمو بلغت (25.7 %)، وبلغ عدد المدارس في العام الدراسي 2015/‏2016م (1068) مدرسة، أما عدد المعلمين فقد بلغ (56,600) معلم ومعلمة، وفي العام الدراسي 2020/‏2021م بلغ عدد المدارس الحكومية (1182) مدرسة، و(56.817) معلما ومعلمة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى بيان معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم في الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023) صباح أمس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن حمد الندابي أمين عام المجلس.

بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس: أكد فيها أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه اللّه ورعاه ـ يولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وضرورة توفير البِيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار، ويرى جلالته أن التعليم هو العامل الأساسي في بناء الخليج 365، لذلك جعل التعليم على سلم أولويات الرؤية الوطنية 2040م، تقديرا من جلالته لمتطلبات المرحلة القادمة، وأهمية التعليم كمرتكز أساسي في مستقبل عمان الحديثة.

وأضاف سعادته خلال كلمته: إن اهتمام الحكومة الرشيدة بالتعليم نابع من التزام وواجب نص عليهما النظام الأساسي للدولة مثلما جاء في المبادئ الثقافية والتي أكدت على أن التعليم حق لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

بعد ذلك ألقت معالي الدكتورة مديحة الشيبانية بيان وزارة التربية والتعليم قالت في بدايته: يشرفني بداية أن أرفع إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باسم أبنائه الطلاب والطالبات، ومنتسبي وزارة التربية والتعليم جميعا أجلّ عبارات الشكر والتقدير وأسماها على دعمه ورعايته الكريمة للمسيرة التربوية التي أرسى قواعدها المغفور له صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ داعية الله العلي القدير بالتوفيق لخدمة هذا الخليج 365 العزيز ورفعة شأنه إنه سميع مجيب الدعاء.

وأشارت معاليها خلال البيان إلى أن التعليم المدرسي الخاص شهد تطورا ملحوظا وتوسعا كميا ونوعيا خلال الخطتين الخمسيتين الماضيتين؛ إذ ارتفع عدد المدارس الخاصة إلى (880) مدرسة خاصة وعالمية ودولية وروضة في العام الدراسي 2019/‏2020م، يدرس فيها أكثر من (189) ألف طالب وطالبة.

بينما بلغ عدد المعلمين (14250) معلما ومعلمة، وقد وصلت نسبة التعمين في المدارس الخاصة إلى (43%) في الوظائف التدريسية، و(73%) في الوظائف الإدارية.

وأوضحت معاليها بأن اهتمام الوزارة لم يقتصر على الجوانب الكمية فقط، وإنما شمل المجالات التربوية المختلفة كالمناهج الدراسية، والتقويم التربوي، والبرامج التدريبية، والتوجيه المهني، والمدارس الخاصة، والتربية الخاصة، والقطاعات الإدارية والمالية، الأمر الذي ينسجم مع نهج الوزارة لتجويد التعليم وتطويره، ويواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وقالت معاليها حول جائحة كورونا: لا شك أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) وتبعاتها قد أثرت على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، الأمر الذي لم يمكّن الدول من تقديم الخدمات التعليمية بذات المستوى التي كانت تطمح إليه، إلا أنه رغم تلك التحديات فقد استطاع النظام التعليمي بالسلطنة وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتجاوب السريع مع المعطيات الوبائية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتعاطي مع مختلف التحديات التعليمية والتقنية التي أفرزتها هذه الأزمة، وذلك من خلال تطوير التعليم الإلكتروني، وتعزيز التحول الرقمي للبيئة المدرسية ضمانا لاستمرار الطلاب والطالبات في تلقي تعليمهم بكل سهولة ويسر، مستفيدة من أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية التي اتبعتها النظم التعليمية في هذا المجال.

وفي بداية نقاش أعضاء مجلس الشورى لبيان معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، تساءل الأعضاء عن عدد من المحاور والمواضيع المرتبطة بقطاع التعليم، حيث بدأ نقاش الأعضاء عن تعزيز التعامل بين المجلس والوزارة في قضايا التعليم وإطلاع أعضاء لجنة التعليم بالمجلس بمستجدات العملية التعليمية في السلطنة بشكل متواصل، كما تم التطرق إلى قضية الاختلاسات التي حدثت بالوزارة وكيف تعاملت التربية والتعليم مع هذه القضية، وجاء رد معاليها بأن الاختلاس جريمة جزائية تم إحالة مرتكبيها إلى الجهات المعنية وقد صدرت أحكام قضائية ضدهم والتنسيق جارٍ مع وزارة المالية لاسترداد الأموال المختلسة، وأشارت الشيبانية إلى أن الوزارة حاليا تلجأ لنظام الدفع الإلكتروني بدلا من الشيكات وتتبنى النموذج المالي لمعرفة التفاصيل وأين تكمن جوانب الإنفاق.

كما طالب أعضاء المجلس بإحالة قانون التعليم المدرسي للمجلس، وتساءل أحد الأعضاء عن حال الطلبة الذين لم ينتسبوا للمنصة التعليمية إلى الآن في ظل جائحة كورونا وما هي الحلول التي قامت بها الوزارة للوصول إلى هؤلاء الطلبة القاطنين في مناطق لا تصل إليها شبكة الإنترنت، وجاء رد معالي الدكتورة بأنه تم عرض مسودة قانون التعليم المدرسي سابقا وأنهت الوزارة تعديلاتها عليه وتم رفع المسودة للجهات المعنية للاعتماد. وفيما يتعلق بالمناطق التي تعاني من ضعف في الشبكة قالت معاليها: الوزارة تنسق مع الجهات المعنية لتقوية الشبكة في تلك المناطق، كما طالبت إدارات المدارس بتسجيل المحتوى التعليمي وتقديمه للطلبة للتعامل مع هذه المشكلة وعدد من الحلول الأخرى، بالإضافة إلى الدروس التي تبث عبر تلفزيون السلطنة.

وناقش أعضاء المجلس موضوع الاختبارات النهائية لصفوف الثاني عشر وبقية المراحل في ظل هذه الجائحة، وردت معاليها بأن امتحانات صفوف الثاني عشر ستكون حضوريا، أما بقية الصفوف فستكون عن بُعد . كما تطرق الأعضاء إلى حال مختبرات المدارس وأنها بحاجة إلى إعادة تهيئة ليستفيد الطلبة منها بشكل أكبر، وردت معاليها بأن الوزارة تعمل على إعادة تهيئة المختبرات أو بنائها بمواصفات جديدة والتأخير حدث لعدم توافر المخصصات المالية لهذه المشروع.

كما تساءل أعضاء المجلس عن حال سائقي حافلات المدارس الذين توقف عملهم جراء فيروس كورونا وتفعيل التعليم عن بُعد، علما أن هذه المهنة هي مصدر دخلهم الرئيسي، كما طالب الأعضاء باعتماد درجات مالية لحراس المدارس والعمل بقرار تعيين 4 حراس للمدرسة الواحدة، وردت معالي الدكتورة بأن الوزارة قامت بدراسة لتحديد احتياجاتها الفعلية، وفيما يتعلق بسائقي الحافلات تم صرف 60% من الرواتب للأشخاص الذين توقفت أعمالهم بسبب تفعيل التعليم عن بُعد. وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتعديل عقود سائقي الحافلات لمواكبة هذه التطورات. وفيما يتعلق بحراس المدارس قالت معاليها: إن الوزارة نفذت أمر المحكمة ويتم الآن تعيين 4 حراس في كل مدرسة بنظام الأجر اليومي، والوزارة ماضية في تعويضهم فيما يتعلق بمخصصاتهم المالية.

وأكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في مداخلة له على ضرورة متابعة مستحقات أصحاب الحافلات وحراس المدارس، مشيرا إلى أنهم جاءوا بمستندات تثبت أن الوزارة لم تنفذ قرار المحكمة بشأن موضوع تعيينهم، كما تحدث سعادته عن عدم مواءمة مخرجات بعض التخصصات مع سوق العمل ومنها مخرجات تخصص طفل ما قبل المدرسة. كما تساءل أعضاء مجلس الشورى عن الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، وردت معاليها بأن الوزارة سعت إلى تجويد الخدمات التعليمية المقدمة لذوي الإعاقة وذلك من خلال توفير أدوات مقاييس وتشخيص لفئات التربية الخاصة المدمجة بمدارس التعليم الأساسي تتوافق مع المستجدات العالمية، وكذلك من خلال تذليل التحديات التي تواجههم وتوفير البرامج التدريبية المناسبة.