السيدة الجليلة تزور مركز رعاية الطفولة بالسيب

مسقط ـ العمانية: بمناسبة يوم الأم، تفضَّلت السيدة الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظم ـ حفظها الله ورعاها ـ فقامت أمس بزيارة تفقدية لمركز رعاية الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية السيب، وذلك للاطلاع على الخدمات وبرامج الرعاية الأسرية التي يُقدمها المركز للأطفال الأيتام.

واطلعت السيدة الجليلة خلال الزيارة على المرافق والتجهيزات المتكاملة بالمركز، كما استمعت ـ حفظها الله ورعاها ـ إلى شرح وافٍ عن الجهود المبذولة للعناية بهذه الفئة، وكيفية تنمية قدراتها تمهيدًا لدمجها مع المجتمع باستخدام أفضل الممارسات والطرق المُتَّبعة عالميًّا، والتي تراعي الجوانب الإنسانية والتربوية والتأهيلية .. وغيرها.

وفي ختام زيارتها قدمت السيدة الجليلة خالص شكرها وتقديرها لكافة العاملين بالمركز على مثابرتهم وتفانيهم في خدمة الأطفال ورعايتهم.

تأتي زيارة السيدة الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظم ـ حفظها الله ورعاها ـ لمركز رعاية الطفولة في إطار اهتمامها وحرصها البالغ على تلمُّس احتياجات هذه الفئة من المجتمع بما يكفل لها حياة كريمة ومستقرة.

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