بتكليف سامٍ .. أسعد بن طارق يستقبل وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان بمكتبه ظهر أمس معالي الدكتور فيصل المقداد ـ وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الذي يزور السلطنة حاليًّا.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة والجمهورية العربية السورية وبحث أوجه التعاون القائم بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية وأصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموّه وسعادة السفير الدكتور بسام الخطيب ـ سفير الجمهورية العربية السورية المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الضيف.

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