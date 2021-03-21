وزير المكتب السلطاني يستقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني أمس بمكتبه معالي الدكتور فيصل المقداد ـ وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، ومن جانبه قدم معالي الوزير شكره وتقديره للسلطنة، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة بالجمهورية العربية السورية، كما تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة الدكتور بسام سيف الدين الخطيب ـ سفير الجمهورية العربية السورية المعتمد لدى السلطنة

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