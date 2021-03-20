الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا تنظم أول دورة لخريجي الصيدلة الجدد

نظمت كلية الصيدلة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا أول دورة قصيرة لخريجي الصيدلة الجدد، وجاءت هذه الدورة التدريبية بعنوان:(أساسيات إدارة الأدوية وتقييم سلامة المرضى).

وقد صممت الدورة التدريبية لمناقشة المفاهيم الأساسية لمجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بإدارة الأدوية وسلامة المرضى مثل الأخطاء الدوائية / الطبية ومهارات الاتصال والامتثال للعلاج الدوائي وسلامة المرضى وتقييم المخاطر وتعدد الأدوية.

حيث أقامت الدكتورة صفية الشحي (MD) – ـ أخصائية العناية المركزة للأطفال بالمستشفى السلطاني والموظفة المسؤولة عن شؤون سلامة المرضى، وحلقة عمل استمرت لأربع ساعات حفلت بالعديد من المناقشات الجادة وغطت كافة الجوانب ذات الصلة بسلامة المرضى بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة التي أجراها خبير من كلية الصيدلة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور ماجد أبو خضر ـ مدير الدورة، على أن هذه الدورة أتاحت منصة للخريجين الجدد لإنعاش ذاكرتهم وتجديد معارفهم في إدارة الأدوية وسلامة المرضى من خلال جلسات تفاعلية ومناقشات جماعية حفلت بها الدورة التدريبية.

تأتي هذه الدورة التدريبة القصيرة كجزء من مبادرات المشاركة المجتمعية لتوفير التعليم المستمر للصيادلة العاملين في المجتمع أو المستشفيات.

وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة تجاه تنظيم وإجراء مثل هذه الدورات المفيدة، وكانت ملاحظاتهم حول الدورة إيجابية بشكل عام.

وحظيت هذه الدورة برعاية كريمة من صيدلية طيبة، كما أعربت عمادة كلية الصيدلة عن تقديرها لدعمهم السخي.

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