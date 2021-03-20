(الشورى) يستضيف اليوم وزيرة التربية والتعليم لمناقشة بيان الوزارة

يشمل خمسة محاور

يستضيف مجلس الشورى اليوم معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية ـ وزيرة التربية والتعليم وذلك لمناقشة بيان الوزارة الذي سيشمل خمسة محاور.

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام مجلس الشورى، الذي أشار الى أن المجلس يناقش البيان الوزاري خلال جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2021 ـ 2020) من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023) بحضور معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم.

وقال سعادته: لقد تم اختيار المحاور الرئيسة للبيان الوزاري ـ كما حددها المجلس ـ وفقًا لما نصت عليه المادة الـ(69) من قانون مجلس عمان التي تشير على أن يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان، مشيرًا الى أن لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي تواصل اجتماعاتها استعدادا لمناقشة المجلس للبيان الوزاري.

وقال سعادته: إن المحور الأول من بيان معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم سيتناول التعليم المدرسي في إطار رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 والموقف التنفيذي لبرامج الخطة الخمسية التاسعة والبرامج المعتمدة للخطة الخمسية العاشرة، كما يناقش البيان جهود الوزارة لضمان استدامة التعليم في ظل جائحة كورونا، والمحور الثاني يتطرق إلى مدى كفاءة الإنفاق على التعليم المدرسي، ورفع كفاءة الإنفاق خلال الفترة من (2015 ـ 2020)، وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص، وبالنسبة للمحور الثالث فيتطرق الى جودة التعليم المدرسي من حيث جهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الوطنية والمستجدات العالمية، ومواءمة مخرجات التعليم المدرسي مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الحديث عن مؤشرات نتائج الدراسات الدولية وآلية الاستفادة منها، وتعزيز القدرات الابتكارية ومهارات البحث العلمي لدى الطلبة إلى جانب موضوع التحول الرقمي في النظام التعليمي، وتجويد خدمات برامج التربية الخاصة، ويناقش المحور الرابع موضوع الموارد البشرية والتدريب والتأهيل من حيث سياسات الوزارة في توظيف المعلمين والاحتياجات المستقبلية من الهيئات التدريسية، وبرامج التطوير المهني للعاملين بالوزارة، ووثيقة الإطار الوطني العماني لمهنة التدريس، أما المحور الخامس فيركز على التعليم المدرسي الخاص، وجهود الوزارة في دعم المدارس الخاصة في ظل تأثيرات جائحة كورونا، والتشريعات واللوائح والمشاريع المرتبطة بالتعليم المدرسي الخاص، بالإضافة إلى نمو الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص، وآليات توطين الكوادر التدريسية والإشرافية والإدارية بالتعليم المدرسي الخاص.

وقد نوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون ـ بإذن الله ـ علنية بحضور عدد من ممثلي الصحافة والإعلام ولمن يرغب في حضور الجلسة من المواطنين من خلال تقديم الطلب سواء كان عبر موقع المجلس الإلكتروني أو بالتواصل المباشر مع الأمانة العامة للمجلس بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.