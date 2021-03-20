سفارة السلطنة في طوكيو تؤكد أنها تتابع وضع المواطنين العمانيين في اليابان

طوكيو ـ العمانية: أكدت سفارة السلطنة في طوكيو متابعتها لوضع المواطنين العمانيين بعد الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان بقوة 2ر7 درجة..داعية إياهم إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وقال سعادة الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى اليابان في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن ‏السفارة أصدرت تعميمًا لكافة الطلبة وسيتم التواصل معهم هاتفيًا للاِطمئنان عليهم..

مُبينًا أن معظم الطلبة موجودون في المناطق التي تقع جنوب طوكيو وأن الزلزال كان في الشمال الشرقي.

يذكر أن الزلزال ضرب محافظة مياغي الشمالية وشعر سكان العاصمة طوكيو بالاهتزاز مع تأرجح المباني لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان في المناطق الساحلية للمحافظات الشمالية وخاصة مياغي المُطلة على المحيط الهادئ البقاء في حالة تأهب لأن تسونامي يصل ارتفاعه إلى متر واحد قد يضرب الشاطئ.