استقبل فخامة غوتابايا راجاباكسا ـ رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بالقصر الرئاسي سعادة الشيخ جمعة بن حمدان آل مالك الشحي ـ سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية سريلانكا.

حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وكذلك مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السريلانكي يستقبل سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.