(القبول الموحد): توفر 28366 مقعدا دراسيا للمسجلين في النظام والبالغ عددهم 41452 مسجلا

أصدر مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار التقرير الإحصائي السنوي للقبول الموحد للعام الأكاديمي (2020/ 2021م).

ويحتوي التقرير على ستة أقسام رئيسية تتمثل في: بيانات طلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله للعام الدراسي (2019/ 2020م) حسب بيانات وزارة التربية والتعليم، وإحصاءات عامة للعام الأكاديمي (2020/ 2021م)، والمقبولين في المقاعد الحكومية للعام الأكاديمي (2020/ 2021م)، والمقبولين في البعثات والمِنح الداخلية لنفس العام الأكاديمي، والمقبولين في البعثات والمنح الخارجية، والأخير منه عن مؤشرات عامة لبيانات الطلبة المقبولين للعامين الأكاديميين (2019/ 2020م) و(2020/ 2021م).

الجدير بالذكر بأن بيانات هذا التقرير تم استخراجها مـن قاعدة بيانات نظام القبول الإلكتروني للفتـرة الممتـدة من تاريخ 19 أغسطس 2020 وحتى تاريخ 7 يناير 2021، وقد أظهرت هذه البيانات توفر 28366 مقعدًا دراسيًا للمسجلين في النظام والبالغ عددهم 41452 مسجلًا، منهم 36841 نجحوا في دبلوم التعليم العام وما يعادله، ووضعوا خياراتهم من البرامج الدراسية، فيما بلغ عدد الطلبة المقبولين (المكملين لإجراءات التسجيل) 25316 طالبًا وطالبة بنسبة زيادة بلغت 3.6% عن العام الأكاديمي الماضي (2019/ 2020م)، وكانت نسبة المقبولين من الإناث (56.4 %) أعلى من نسبة الذكور (43.6 %)، وتتوفر النسخة الإلكترونية من التقرير في الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد (heac.gov.om) في خانة إحصائيات.