«الشورى» يناقش تحديات سوق العمل والصيد الحرفـي وتعديلات قانون المراعي

في المحليات 17 مارس,2021 نسخة للطباعة

مسقط ـ «الخليج 365»:

استعرضت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس ملاحظات وتعديلات اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس حول مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة المائية الحية، والمتضمن بعض التعديلات من حيث الصياغة القانونية للمصطلحات الواردة فيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021م) من الفترة التاسعة (2019-2023م) برئاسة سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة تقريريها المعدين حول التقريرين السنويين لعام 2019م والمحالين إلى اللجنة لكل من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (سابقًا) ووزارة الزراعة والثروة السمكية (سابقًا).

وقد تدارست اللجنة كلا التقريرين، وأوصت في تقريريها بتعديل التقارير السنوية المحالة إلى المجلس خلال الفترات المقبلة بما يتوافق مع نص المادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص أنه :” على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها”.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مسودة تقريرها حول الرغبة المبداة بشأن دراسة أوضاع الشركة العمانية للاستثمار العماني القابضة. وقد ارتأت اللجنة استضافة المختصين بالشركة للوقوف على أوضاع الشركة ومعرفة ماهية التحديات القائمة وسبل معالجتها. إلى جانب ذلك، ناقش أعضاء اللجنة المحاور والتحديات التي يواجهها قطاع الصيد الحرفي والساحلي لمناقشتها مع المختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومختصين من هيئة البيئة. وفي هذا الإطار دارت نقاشات موسعة حول تنظيم هذه المهنة ومناقشة بعض الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه الصيادين. على صعيد آخر التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس عددًا من ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة شمال الشرقية) للتحاور حول بعض الموضوعات المعنية بتنظيم سوق العمل. وناقش الاجتماع السابع لدورالانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة للمجلس، الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أوضاع الباحثين عن عمل وجهود تطوير القطاع الخاص وتعزيز قدرته على استيعاب الباحثين عن عمل بالإضافة إلى تكثيف مستوى التنسيق بين وزارة العمل والقطاع الخاص. كما ناقش اللقاء تحديات التعمين في الوظائف القيادية والاشرافية وتوصيات اللجنة في هذا الشأن. من جانب آخر، ناقشت اللجنة مع أحد الباحثين المهتمين بالموارد البشرية ملاحظاته حول بعض إجراءات العمل المتبعة في القطاع الخاص بالسلطنة، وتقديم عدد من المقترحات والحلول لعدد من القضايا العمالية.