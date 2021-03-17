السلطنة تشارك في المؤتمر الـ(44) لقادة الشرطة والأمن العرب

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس في المؤتمر (الرابع والأربعين) لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر تقنية الاتصال المرئي.

ترأس المؤتمر عن جانب السلطنة العميد/ محمد بن ناصر الكندي ـ مدير عام العمليات، وتناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية.

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