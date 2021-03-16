حلقة عمل حول (واجبات مأموري الضبط القضائي) بمركز البيئة بالسويق

السويق ـ من صالح الريسي: نظم مركز البيئة بولاية السويق حلقة عمل بعنوان:(واجبات مأموري الضبط القضائي في الضبط والتفتيش وتلقى البلاغات والشكاوى وكيفية جمع الاستدلالات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء تحرير محاضر الضبط) والتي قدمها فهد سعيد الناصري ـ الباحث القانوني بإدارة البيئة بمحافظة شمال الباطنة.

حيث تطرقت الحلقة الى شرح مفصل عن الواجبات والصلاحيات التي يمارسها مأمورو الضبط القضائي، وما هي الطرق الصحيحة في التعامل مع المخالفين للقوانين البيئية.

كما تخلل تلك الحلقة نماذج عملية لبعض القضايا وكيفية التعامل معها من قبل المستهدفين وتوضيح المعوقات التي يعاني منها مأموري الضبط القضائي في مجال الضبط والتحريز وجمع الاستدلالات.

تأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات تقوم بها الادارة بين الحين والآخر وذلك من اجل إثراء الجانب القانوني لدى مأموري الضبط القضائي لكي تكون لديهم المعرفة والدراية التامة بإجراءات الضبط وفق القانون وضبط من تسول له نفسه المساس بمفردات البيئة.

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