وكيل التربية للتعليم يدشن دليل الزي الكشفي والإرشادي وتقاليده

في المحليات 16 مارس,2021 نسخة للطباعة

دشنت المديرية العامة للكشافة والمرشدات تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، دليل الزي الكشفي والإرشادي وتقاليده، وذلك بحضور الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي ـ مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات وعدد من مديري عموم المديريات العامة بديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية والقادة والقائدات وعشائر الجوالة والجوالات.

وقالت نظيرة بنت أحمد الحارثية ـ المديرة العامة المساعدة للمرشدات في كلمة المديرية: لقد شكَّلَ الزيُّ الكشفيُّ والإرشاديُّ موضعَ اهتمامٍ من قِبل المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ منذ الاعتراف بالحركة الكشفية والإرشادية بالسلطنة، إيمانًا منه بأهميته والذي يُعدُّ بمثابة الهُوية الشخصية ويعكس التزام وانضباط منتسبي الحركة الكشفية والإرشادية، ومصدراً للفخر والاعتزاز.

وأضافت: إن الدعمَ الكبيرَ الذي تتلقاه الحركة الكشفية والإرشادية من القيادة الحكيمة في عهد النهضة المتجددة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ هو المحرك الرئيس لتطبيق الخُطط والإستراتيجيات الهادفة لتطوير الحركة الكشفية والإرشادية على أسس متينة، وقد تضمن هذا الحراك التطويري مبادرات عديدة شملت كافة المراحل الكشفية والإرشادية بما يتماشى مع تحقيق رؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الحارثية إلى أهمية الدليل واهتمام القائمين في المديرية العامة للكشافة والمرشدات لإطلاقه؛ نظرًا لما يشكله من علامة فارقة وقدسية خاصة، إلى جانب أهميته في الالتزام بالضوابط المحددة عند تفصيل الزي لكل المراحل الكشفية والإرشادية، ووضع الشارات والمكملات وتثبيتها في الأماكن المخصصة لها، والتقيد بلون القماش في كافة المراحل.

كما تم تقديم عرض مرئي استعرض جملة من الجوانب التي تضمنها الدليل والمعلومات المتكاملة لعناصره، بعدها قام سعادة الدكتور راعي الحفل بتدشين دليل الزي الكشفي والارشادي.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم على أهمية الأدلة الاسترشادية في تطوير العمل وقال: إن الادلة بنختلف أنواعها مهمة وتعين العاملين على تطوير العمل، وأثني على القائمين عليه، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

يُذكر ان الزي الكشفي والإرشادي منذ انطلاق الحركة في السلطنة عام 1932 صاحبته الكثير من التطور في مختلف الأقسام والمراحل، ويُعدُّ هذا الدليل إطارًا موحدًا لتنظيم عمل أقسام الكشافة والمرشدات في المديريات التعليمية بالمحافظات والوحدات الكشفية والإرشادية ويستعرض ضوابط تفصيل الزي من حيث اللون والشكل والطرق الصحيحة في وضع الشارات عليه وأهمية ارتداء الزي الكشفي والإرشادي وضوابط ارتداء الزي الكشفي والإرشادي ومدلولات شعار كشافة ومرشدات عُمان، ويعد الزي الكشفي والإرشادي نوعا من التقاليد الرصينة المتوارثة منذ نشأة الحركة الكشفية والإرشادية، كما يُعد سمة من سمات الانتساب للحركة الكشفية والإرشادية وعليه يجب الحفاظ على قدسية الزي الكشفي والإرشادي واحترام تقاليده.