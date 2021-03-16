مركز الوفاء بصحار يعلن الفائزين في مسابقة (أنا موهوب) لذوي الإعاقة

أعلن مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصحار أمس عن الفائزين في مسابقة (أنا موهوب) والتي أطلقها فريق (تعاون) التابع لمؤسسة الزبير، وشارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة على مستوى محافظتي شمال وجنوب الباطنة من مدارس الدمج التربوي، ومراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز التوحد.

ونال شرف الفوز في هذه المسابقة 10 فائزين وهم: صفاء الصالحية من مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصحار، وأحمد القاسمي من مدرسة ابن دريد للتعليم الأساسي، وجهينة السعدية من مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالسويق، وأميرة القطيطية من مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالخابورة، وحنان الكندية من مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصحار، وتسنيم الخروصية من مدرسة حنين للتعليم الأساسي، والمهند الغيثي من مدرسة محبوب، وعلي المياسي من مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بشناص، والخليل البداعي من مركز الأجيال المشرقة للتوحد، وعبدالله المقبالي من مركز التوحد بصحار.

وحول هذه المسابقة قال سالم بن حمد المقبالي ـ مشرف مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة بصحار: نسعد بهذه المسابقة التي أطلقها فريق تعاون التابع لمؤسسة الزبير ونشكرهم على تنظيمها الناجح، وأشار بأن فن الرسم يشجع الأطفال للتعبير عن مشاعر الخوف والحب والقلق والرغبة، وتفريغ الشحنات السلبية التي يتعرض لها الطفل خلال يومه.

مشيرًا الى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بخيال واسع وهم مبدعون بالفطرة، ولقد رأينا مشاركات جميلة في الأعمال التي قدموها خلال مشاركتهم في المسابقة، ونحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققتها هذه المسابقة سواء على صعيد اكتشاف مواهب الاطفال أو من خلال زرع الابتسامة في وجوههم وتعزيز الثقة لديهم، ويناشد القطاعين العام والخاص للاهتمام هذه الفئة وتقديم الدعم لها من خلال إقامة المسابقات الترفيهية والتعليمية التي تنمي فيها وتأهلها للاعتماد على الذات.

ومن جانبه أوضح فيصل بن علي المنذري ـ مدير الاتصالات التجارية بمؤسسة الزبير بأن هذه المسابقة في نسختها الثانية تأتي في إطار استراتيجية مؤسسة الزبير ورؤيتها في تعزيز مشاركتها مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لأجل خدمة المجتمع، وشهدت المسابقة منافسة قوية بين المشاركين، مشيرًا الى أن تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة من المجتمع ينطلق من الجانب الإنساني للمؤسسة لأجل رفع معنوياتها واكتشاف مهاراتها.