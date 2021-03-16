(كورونا): (148010) إجمالي عدد الإصابات بالسلطنة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة (148010) إصابات والوفيات (1614) بنسبة 10ر1% والمتعافين (137128) لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ(24) ساعة الماضية (51) ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى (270) والمنومين في العناية المركزة (85).