الندوة السنوية للقضايا الاستراتيجية «نهضة متجددة نحو كفاءة مستدامة» تختتم فعالياتها غدا

■■ مسقط ـ العمانية:

تختتم غدا (الخميس) فعاليات الندوة السنوية للقضايا الاستراتيجية بكلية الدفاع الوطني، والتي جاءت هذا العام بعنوان:(نهضة متجدِّدة نحو كفاءة مستدامة)، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقد ناقش المشاركون محاور الندوة، من خلال تحليل الواقع ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول، وصياغة المبادرات التي يمكن أن تحقق النتائج المرجوة، وقد استخدم المشاركون وبالتعاون مع المستشارين منهجية علمية للوصول إلى نتائج أكثر واقعية، وذلك باتباع خطوات ومراحل مختلفة من التحليل لإيجاد الحلول والمبادرات التي تتناسب مع الواقع ويمكن تنفيذها بالإمكانات والقدرات المتاحة للجهات المعنية.■■

وقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي ـ وكيل وزارة الاقتصاد قائلًا: يُعدُّ الاقتصاد ركيزة أساسية ودعامة مهمة لأي دولة، وعنصرًا مهمًّا في بناء الدول العصرية، وتعد الأنشطة الاقتصادية المحرك الرئيسي لكافة الأنشطة الأخرى، وتعمل حكومة السلطنة حاليًّا على مجموعة من التحولات في هيكل الإنتاج ومحركات النمو الاقتصادي وتحولات في سوق العمل والتشغيل من أجل معالجة التحديات الآنية واستشراف المستقبل لبناء اقتصاد متجدد ومستدام، بعيدًا عن اقتصاديات الموارد الطبيعية، ويُعد الجهاز الإداري للدول منظومة إدارية مهمة لتنفيذ السياسات والبرامج التي من شأنها أن ترتقي بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني. ويأتي انعقاد هذه الندوة في ظل ظروف اقتصادية استثنائية ناجمة عن تداعيات الأزمة المركبة (كورونا) وانخفاض أسعار النفط. ويأتي تنظيم كلية الدفاع الوطني لهذه الندوة الاستراتيجية من أجل رفد مؤسسات الدولة بالدراسات والأفكار البناءة، والخروج بتوصيات ومبادرات مهمة، كما تأتي هذه الندوة في إطار التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فالجميع شركاء استراتيجيون لخدمة هذا الخليج 365 العزيز وقائد نهضته المتجدِّدة ـ حفظه الله ورعاه ـ متمنين للجميع التوفيق والسداد.

من جانبه قال العميد الركن بحري (متقاعد) أحمد بن فيري البلوشي (موجه استراتيجي بالكلية): تُعدُّ ندوة القضايا الاستراتيجية (نهضة متجدِّدة نحو كفاءة مستدامة) إحدى المحطات الاستراتيجية المهمة التي يمر بها المشاركون في دورة الدفاع الوطني الثامنة خلال السنة الأكاديمية، ويقدم المشاركون ما لديهم من إبداع فكري وتطبيق ما تلقوه من معارف وعلوم ومهارات في علم التحليل والتخطيط الاستراتيجي، حيث يقوم المشارك بدراسة الواقع للقضية الاستراتيجية، وتحليل كافة التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، ثم يقوم بتقديم التوصيات والمبادرات والخطط التنفيذية القابلة للتطبيق. ويشارك في الندوة نخبة من الكفاءات الوطنية من المستشارين والخبراء من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية والخاصة، ليسهموا بما لديهم من فكر وخبرات علمية وعملية، ويتطلع الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من الندوة، وتحقيق نتائج قيمة، والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق. وقال العقيد الركن محمد بن صالح الفارسي ـ موجه استراتيجي: تُعدُّ ندوة القضايا الاستراتيجية من الندوات المهمة لما تحمله من محاور استراتيجية ترفد صناع القرار ومؤسسات الدولة بمبادرات استراتيجية تتناول المستجدات الحديثة، حيث تحمل الندوة (نهضة متجدِّدة نحو كفاءة مستدامة) عددًا من المحاور التي تلامس المتغيرات الحديثة للنهضة المتجددة للقيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ وذلك للوصول نحو كفاءة مستدامة، وتمثل الندوة أحد المخرجات الوطنية لبرنامج كلية الدفاع الوطني، وذلك بالشراكة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمستشارين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، إذ يقوم المشاركون بتحليل الواقع وتحدياته للوصول إلى التوصيات والمبادرات الملائمة والقابلة للتطبيق باستخدام الأساليب العلمية الحديثة من وسائل التحليل الاستراتيجي.

كما قال العقيد الركن بحري عادل بن حمود البوسعيدي ـ مشارك في الدورة من البحرية السلطانية العمانية: تُعدُّ ندوة القضايا الاستراتيجية من الأساسيات المهمة في منهاج دورة الدفاع الوطني، والتي يشارك فيها عدد من الجهات الرسمية والخاصة، وكذلك مجموعة من المستشارين المختصين، وقد حُدِّدت لها أربعة محاور متمثلة في السياسة المالية والاقتصادية، والجهاز الإداري للدولة، واللامركزية في إدارة المحافظات، واقتصاد المستقبل، بحضور نخبة من المختصين الذين كان لهم دور كبير في إثراء الندوة، حتى يتمكَّن المشاركون في الدورة الثامنة من الاطلاع والاستماع لجميع وجهات النظر، وقام المشاركون بتحليل ما ورد في التقارير والدراسات السابقة، وذلك باستخدام أدوات التحليل العلمية، والنتائج المرجوة من الندوة ستساند الجهات المعنية على النهوض بالكفاءة المالية والإدارية والاقتصادية، الأمر الذي سيعزز المساعي إلى التطبيق الفعال لرؤية (عمان 2040).وقالت إيمان بنت سعيد البوسعيدية ـ مشاركة في الدورة من ديوان البلاط السلطاني: تناقش ندوة كلية الدفاع الوطني السنوية لهذا العام أربعة محاور رئيسية تُعنى بالنمو الاقتصادي في السلطنة، وذلك وفق دراسة السياسة المالية والاقتصادية، والجهاز الإداري للدولة، واللامركزية في إدارة المحافظات، وصولًا إلى اقتصاد المستقبل، كما تهدف الندوة إلى معرفة التحديات التي يجب التغلب عليها للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام يخدم جميع شرائح المجتمع، ومعرفة الدور الذي ستقوم به جميع المؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة في تحقيق هذا المقصد، بالإضافة إلى التركيز على تحسين التكامل والتواصل بين هذه المؤسسات والمجتمع في أنحاء السلطنة، ونأمل من خلال الندوة الخروج بعدد من المبادرات والتوصيات القابلة للتطبيق، والتي تمكِّن الجهات المستهدفة من دعم المسيرة الاقتصادية.

كما قال المهندس عامر بن حمد السليماني ـ الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات العربية، ممثل القطاع الخاص في الندوة: بلا شك يتناول برنامج الندوة موضوعات مهمة في ظروف استثنائية ومرحلة تحولات اقتصادية عالمية، سواء على مستوى التكنولوجيا الحديثة أو سياسات تحفيز الاستثمار ورفع مستوى التنافسية والإنتاج، والصراع القادم سيكون اقتصاديا بامتياز على جميع المستويات، وعُمان ليست بمنأى عن كل تلك التحولات، لذلك أتت الندوة في وقتها، وعمان بنهضتها المتجدِّدة تستشرف مرحلة تحول وتنوع اقتصادي بعيد عن النفط كما هو واضح في رؤية (عمان 2040) وأهدافها، لذلك على المعنيين وضع سياسات اقتصادية وخطط عمل منهجية، مبنية على أسس علمية قابلة للتطبيق، وبمشاركة فاعلة من المشتغلين في الاقتصاد (القطاع الخاص بأشكاله ومكوناته).