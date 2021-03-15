وزير المكتب السلطاني يقلد ميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني لعدد من ضباط وأفراد قوة السلطان الخاصة

مسقط ـ العمانية: احتفلت قوة السلطان الخاصة أمس بيومها السنوي الذي يوافق الخامس عشر من مارس من كل عام تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، حيث قلَّد معاليه ميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني لعدد من ضباط وأفراد قوة السلطان الخاصة.

حضر المناسبة اللواء الركن قائد قوة السلطان الخاصة، وعدد من كبار ضباط القوة.

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