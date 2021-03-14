السلطنة تشارك فـي اجتماع المكتب التنفيذي بمجلس وزراء الصحة العرب

مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الصحة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد اجتماعه التحضيري لأعمال الدورة العادية الـ(54) للمجلس، والمزمع انعقادها عبر الاتصال المرئي اليوم بحضور أصحاب المعالي وزراء الصحة في البلدان العربية الأعضاء. ومثّل السلطنة في الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة. وقد تمَّ خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال واعتماد أجندته عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد. يُشار إلى أنَّه تمَّ خلال الاجتماع رفع توصية عاجلة للعرض أمام مجلس وزراء الصحة العرب في اجتماع الغد بالموافقة على إنشاء منصة عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية تكون من أولوياتها الاستجابة السريعة والطارئة بين البلدان العربية فيما يختص بتداعيات جائحة (كوفيد ـ 19) تفاديًا لبعض الكوارث والحوادث التي قد تؤدي إلى حصد العديد من الأرواح. وأبدت معالي الدكتورة هالة زايد ـ وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب ترحيب بلادها بتبنِّي الشق الفني والعمل على تعزيز الشبكات الداعمة للمنصة المقترحة في حال الموافقة على هذا المقترح، مؤكدةً على الدور الفاعل والمهم المعوّل على هذه المنصة في تعزيز الدعم والاستجابة السريعة للأحداث الطارئة والإمدادات الصحية والتنسيق بين كافة الدول العربية لتفادي العديد من الأزمات وبقاء الأنظمة الصحية على جاهزية تامة لتجنّب أي أزمة مفاجئة. واختتمت أعمال اجتماع المكتب التنفيذي باعتماد الأجندة النهائية في جدول الأعمال للدورة العادية الـ(54) لمجلس وزراء الصحة العرب والذي سيُعقد مرئيًّا من مقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية اليوم (الاثنين).