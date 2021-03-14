السلطنة تختتم مشاركتها فـي اللقاء العربي لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات

اختتمت السلطنة ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات مشاركتها في اللقاء العربي لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الذي نظَّمته المنظمة الكشفية العربية خلال الفترة من 11 وحتى 13 من مارس الجاري، وذلك عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة 17 دولة، حيث شاركت السلطنة بعدد 18 قائدًا وجوالًا. وقدم وفد كشافة السلطنة ـ الذي ترأسه شبيب بن أحمد الفارسي ـ عرضًا مرئيًّا تناول تاريخ السلطنة الضارب بجذوره تاريخ الحضارة الإنسانية وعلاقات السلطنة بالحضارات القديمة، كما تناول مسيرة النهضة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه. والانتقال السلس والمنظم للحكم، واستعرض الإنجازات الاقتصادية التي تواصلت في عهد النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه. تناول اللقاء ـ الذي قاد دفته عبدالعزير بن خلفان الهدابي ـ المدير المساعد لدائرة الكشافة ـ عددًا من المحاور المهمة كمحور الشراكات والمعلومات، ومحور التاريخ والحضارة تم فيها مناقشة شارة الباترومونيتو للحفاظ على التراث، والمعالم التاريخية والحضارية في الدول، وتناول محور العادات والتقاليد والألعاب والمأكولات والأغاني والأهازيج التراثية والفنون والرقصات الشعبية، واستعرض الأزياء التقليدية الشعبية للدول، وتطرق للعادات والتقاليد الاجتماعية بمختلف أشكالها مثل التجمعات والأعياد ومراسم الزواج، والألعاب الشعبية، كما تضمن جلسات متخصصة مع منظمة اليونسكو والايسسكو ومؤسسات حكومية أخرى. وهدف الملتقى إلى إبراز الثقافات والفنون والتقاليد والموروثات التاريخية والمعالم السياحية التي تزخر بها الدول العربية، وتعزيز الصداقات وتنمية أواصر التعاون بين الشباب العربي، وتبادل المعارف والمهارات الكشفية المختلفة.