كلية الدفاع الوطني تنظم اليوم ندوة بعنوان: (نهضة متجددة نحو كفاءة مستدامة)

مسقط ـ العمانية:

تبدأ اليوم بكلية الدفاع الوطني فعاليات الندوة السنوية لمناقشة القضايا الإستراتيجية بعنوان:(نهضة متجددة نحو كفاءة مستدامة) وتستمر 5 أيام.

يأتي انطلاق الفعالية تحت رعاية الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي ـ رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، رئيس مجلس كلية الدفاع الوطني، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة والمتطلبات الوقائية وفقًا لتوجيهات اللجنةِ العليا المكلفةِ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).تأتي هذه الندوة ضمن منهاج ومقررات الدورة الثامنة بالكلية، ويشارك في فعالياتها التي تستمر حتى الثامن عشر من مارس الجاري، عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص إلى جانب مشاركي دورة الدفاع الوطني الثامنة.

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