تواصل الحملة الميدانية للتحصين ضد فيروس (كوفيد ـ 19) بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

تتو صل بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة فعاليات الحملة الميدانية للتحصين ضد فيروس (كوفيد ـ 19) والتي تنفذها المؤسسات الصحية بالولاية بهدف حث المواطنين من كبار السن ومرضى غسيل الكلى وممن يعانون من امراض الرئة المزمنة في الاسراع في تلقي اللقاح ضد فيروس (كوفيد ـ 19) والتي أقرتها اللجنة الصحية في اجتماعها الذي ترأسه سعادة الشيخ سعيد بن علي بن أحمد النعيمي والي المصنعة رئيس اللجنة الصحية بالولاية وتستمر ثلاثة ايام.

وقد تم تحديد عدد من المواقع للحملة الميدانية ولتلقي التحصين بها، حيث بدأت الحملة بمجلس المناورة بقرية المغسر للفترة الصباحية وسط تجاوب عدد من المواطنين وتقام في الخامس عشر من مارس الجاري بمجلس التشريف بمزارع الشعيبة للفترة المسائية.

وتختتم الحملة في السابع عشر من نفس الشهر بمجلس ودام الغاف العام في الفترة المسائية، ويشرف على الحملة عدد من الأطباء من المراكز الصحية برئاسة الدكتور عبدالله بن سعيد اليحمدي ـ مدير المجمع الصحي بالمصنعة.

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