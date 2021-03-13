أهالي هيماء يثمنون جهود الحكومة فـي تنفيذ ازدواجية طريق أدم ـ هيماء ـ ثمريت ويأملون استكمال الأنفاق

في المحليات 13 مارس,2021 نسخة للطباعة

الطريق ينشط الحركة السياحية والاقتصادية والروابط الاجتماعية

استطلاع ـ مبارك الحرسوسي:

مشروع ازدواجية طريق (أدم ـ هيماء ـ ثمريت) يعتبر من المشاريع الحيوية والتي تنمي الحراك الاقتصادي والسياحي والاجتماعي بين محافظات السلطنة. استبشر أهالي ولاية هيماء بمحافظة الوسطى بوصول هذا المشروع الاستراتيجي وأعربوا عن فرحتهم الغامرة به وشكرهم الجزيل للمقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وحكومته الرشيدة.

وحول هذا الموضوع التقت (الخليج 365) مع عدد من أبناء الولاية .. يقول الدكتور حمودة بن محمد الحرسوسي: تنتظر الولاية وسكانها الطريق السريع بفارغ الصبر الانتهاء منه خطوة إلى الأمام في الخدمات العامة، حيث يخدم المشروع المحافظة والسلطنة كون الولاية تقع على الخط الرئيسي وتمثل محطة أساسية للعبور آملين بأن تكون المخارج والأنفاق لتسهيل المرور وللحصول على الخدمات للعابرين وللسكان وجدت في ذاكرة المخطط وموجودة في الحسبان؛ لأن عدم الانتباه إلى هذه الخدمات يحول الطريق السريع إلى فصل أجزاء الولاية عن بعضها.

ينمي الحركة العمرانية

من جانبه قال مبارك بن العبد الحرسوسي: إن مشروع ازدواجية طريق (أدم ـ هيماء ـ ثمريت) يعد من مشاريع الطرق الحيوية في السلطنة فهو يربط محافظات شمال السلطنة بمحافظة ظفار، مؤكدًا أنه لا شك أن الطريق سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير، كما أنه سينمي الحركة العمرانية على جانبي الطريق بما يوفره من خدمات اقتصادية ومرافق خدمية أخرى، وهو يعد ثمرة طيبة من ثمرات النهضة المباركة الموصولة بالنهضة المتجددة، التي استجابت لنداء المواطنين ومطالباتهم وحققت هذا المشروع الحيوي المقام بأحدث المواصفات الفنية والتقنية، إننا ونحن نستشرف إنجاز هذا المشروع الوطني الكبير ونرتقب إنجازه بكل تفاؤل يطيب لنا كذلك أن نرفع سقف توقعاتنا المشروعة إلى المعنيين في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ونطالبهم بضرورة إضافة أنفاق مشاة وتحويلات كافية مع تأهيل الطرق الداخلية لولاية هيماء وعدم إغفال هذه الخدمات الضرورية لأهالي الولاية ومرتاديها مع ما فيها من مصالح محققة لحركة الأفراد وسلامتهم.

شريان رئيسي

عبدالله بن ناصر الحرسوسي قال: إن أهمية وجود نفق وطريق خدمات عند دخول الطريق السريع لولاية هيماء هو بمثابة شريان رئيسي يخدم أبناء البادية وذلك لتيسير انتقال حيواناتهم بين الشمال والجنوب بالولاية والخدمات اللوجستية لتلك العزب، فإننا نتطلع إلى أن تبادر حكومتنا الرشيدة المتمثلة بمكتب سعادة الشيخ المحافظ وسعادة والي الولاية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى ذات العلاقة كما عودتنا دائمًا بتدارك ما من شأنه أن يرفع هذه المشكلة عن المواطنين تحت ظل القيادة الرشيدة لجلالة عاهل البلاد المفدى أبقاءه الله ذخرا لعمان وأهلها.

وجود أنفاق ضروري

وقال الدكتور حمد بن نعيم الحرسوسي: إن وجود أنفاق للشارع المزدوج في مركز الولاية ضروري جدًّا، حيث إنها ستسهل حركة التنقل بين الجانبين لمستخدمي الطريق دون الحاجة للوقوف في دوارات أو منعطفات خصوصًا بعد انتقال خدمات الشرطة إلى شمال الولاية وعلى الجانب الآخر من الطريق، كذلك وجود الأنفاق سوف يفتح الخط السريع للعابرين الذين لا يرغبون في التوقف في الولاية، كذلك النفق سيخدم انتقال المواشي في عملية عبور الطريق المزدوج لا سيما الإبل التي يرغب أصحابها بعبورها الطريق من جانب إلى آخر، كما أنه من الأهمية بمكان وجود طرق فرعية للخدمات لتسهيل عملية الانتقال بين المؤسسات الحكومية ومركز الولاية دون الاضطرار لاستخدام الطريق السريع المزدوج، لذا نرجو من القائمين على هذا المشروع النظر في إمكانية توفير هذه المطالب لخدمة سكان الولاية وللمصلحة العامة لمرتادي الطريق المزدوج.

مواصفات الطرق العالمية

محمد بن عبود الحرسوسي قال: نشكر الحكومة على الاهتمام بالمشاريع ذات الأولوية، حيث إن ولاية هيماء هي مركز محافظة الوسطى وتقع على طريق سريع حيوي، والطريق يحتاج إلى مواصفات الطرق العالمية، والطرق السريعة تعمل بنظام الأنفاق وطرق الخدمات وعلى سبيل المثال منطقة الغابة التابعة لولاية أدم لم يتم عمل نفق عبور، وبعد وقوع حوادث لساكني المنطقة الذين يعبرون للجانب الآخر تم عمل نفق وكلف الوزارة مبالغ أكثر.

يخدم شريحة كبيرة

وقال عوض بن محمد الحرسوسي: يرحب أهالي ولاية هيماء بمشروع رصف الطريق العام المزدوج (أدم ـ هيماء ـ ثمريت) الذي تعكف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرشيدة على تنفيذه الطريق الذي يخدم شريحة كبيرة من أبناء هذا الخليج 365 المعطاء في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من انخفاض في الإيرادات العامة للدول، مقدرين ومثمنين جهود حكومتهم الرشيدة في مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الطابع الخدمي والتنموي بمختلف ربوع السلطنة، إلا أن أهالي ولاية هيماء يناشدون الجهات المختصة بإضافة نفق عبور بمركز الولاية تحت الطريق السريع المزدوج الذي يمر بالولاية، لربط جنوب الولاية بشمالها ولتسهيل عملية تنقل الأهالي بين القطاعات الخدمية بالولاية وتخفيف الازدحام المروري بمركز الولاية، مع ضرورة رصف طرق الخدمات على محاذاة الطريق السريع بالولاية.