أكثر من ١١ ألف شخص يخضعون للعزل المؤسسي بالسلطنة نسبة العُمانيين منهم ١٠ بالمائة

مسقط ـ العُمانية:

مسقط ـ العُمانية: بلغ عدد القادمين إلى السلطنة ممن ينطبق عليهم العزل المؤسسي أكثر من ١١ ألف شخص، شكّل العُمانيون منهم ١٠ بالمائة وذلك منذ أن قررت اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) إلزامية العزل الصحي المؤسسي في ١٠ فبراير الماضي.

وقال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي ـ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس قطاع الإغاثة والإيواء في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن عدد الفنادق المسجلة ضمن نطاق الإغاثة والإيواء بلغ ٤٨٢ فندقًا وشقة فندقية على مستوى السلطنة، وسجلت محافظة مسقط العدد الأعلى بواقع ٢٠٠ فندق.

وحول طلبات مؤسسات القطاع الخاص بأن يكون العزل المؤسسي في مواقعها قال سعادته: إنه تمت الموافقة على طلب ٣٣ مؤسسة خاصة وفق الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الصحية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية من قطاع الإغاثة والإيواء وشرطة عُمان السلطانية ووزارة الصحة لمتابعة التزام هذه المؤسسات بالإجراءات الصحية.

وأكّد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس قطاع الإغاثة والإيواء أنه سيتم تركيب أجهزة للرصد في جميع فنادق السلطنة لتسهيل رصد المخالفين للعزل المؤسسي.

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