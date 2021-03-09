رئيس الغرفة: خطة التحفيز الاقتصادي تصب فـي مصلحة القطاع الخاص

مسقط ـ العمانية: ثمَّن سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان اعتماد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خطة التحفيز الاقتصادي الرامية إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة “كوفيد 19” على الاقتصاد الوطني، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء.

وأكَّد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنَّ خطة التحفيز الاقتصادي تضمَّنت العديد من الحوافز والمُبادرات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مُشيدًا سعادته بما تطرَّقت له الخطة من حوافز تتعلَّق بتخفيض الضرائب والرسوم، والحوافز ذات العلاقة بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والحوافز الخاصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز المتعلِّقة بسوق العمل والتشغيل وعدد من الحوافز المتمثلة في الإجراءات المالية والمصرفية. كما ثمَّن سعادته اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي بلا شك سيكون لها الأثر الكبير على النمو الاقتصادي وازدهاره. وأشاد سعادته بالتجاوب الإيجابي والمُثمر والبنَّاء من مجلس الوزراء وحرصه على الاسترشاد بالآراء والمُقترحات التي تقدِّمها الغرفة عند اتِّخاذ القرارات المتعلِّقة بقضايا القطاع الخاص وتطويره وتبادل وجهات النظر وصولًا به للشراكة الاستراتيجية الحقيقية المنشودة، حيث كانت هناك عدة لقاءات مع أصحاب المعالي الوزراء لمناقشة تحديات ومرئيات القطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة بهدف الخروج برؤية موحَّدة وحلول تسهم في التغلُّب على تلك التحديات.

وأكّد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أنَّ الغرفة ممثلة للقطاع الخاص ولن تألو جهدًا في سبيل الارتقاء بدور القطاع الخاص ودعمه، بالعمل جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إيجاد قطاع اقتصادي تنموي مستدام يحقق أهداف رؤية عُمان 2040م، ويعزز من الأدوار المنوطة بها من أجل تحقيق المصلحة الوطنية بتجاوز الأزمة الراهنة بإرادة صلبة وإدارة حكيمة يقودها مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.