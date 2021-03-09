جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بالتصديق على اتفاقية مع حكومة سريلانكا

مسقط ـ العمانية:

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يلي نصُّه:

مرسوم سلطاني رقم (24/‏2021) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 17 من فبراير 2021م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 25 من رجب سنة 1442هـ الموافق: 9 من مارس سنة 2021م.

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