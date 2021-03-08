وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي بممثلة منظمة الاغذية والزراعة بـ(الفاو)

مسقط ـ العمانية: التقت معالي ليلى بنت أحمد بن عوض النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية أمس بسعادة نورة أورباح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المعتمدة لدى السلطنة وذلك بديوان عام الوزارة.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالتنمية الاجتماعية منها: دعم مشاريع المرأة الريفية بالسلطنة، وتطوير مشروع صناعة منتجات حليب الإبل بولاية رخيوت بمحافظة ظفار، وكذلك دعم مشاريع المرأة الساحلية المتعلقة بالصناعات ذات العلاقة بالثروة السمكية، من أجل تمكين المرأة العُمانية من خلال إكسابها مهن ومهارات بهدف رفع المستوى المعيشي للأسرة.

وأوضحت ممثلة منظمة (الفاو) بالسلطنة خلال اللقاء الحاجة إلى إعداد خطة تدريب شاملة لكافة الجوانب المتعلقة بالمهارات الإدارية والمالية والتسويقية الضرورية، لضمان استمرارية هذه المشاريع الداعمة للمرأة من أجل استهداف أكبر عدد ممكن من النساء الراغبات في اكتساب مهنة أو مهارة لتوفير دخل ثابت لأسرتها.

كما تناول اللقاء الحديث عن الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بمجال العمل مع الجمعيات المهنية كجمعيتي المزارعين والصيادين.

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