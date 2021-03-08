ابريل القادم .. بنك عُمان العربي يبدأ النسخة الثانية من تحدي الابتكار

مسقط ـ (الخليج 365):

أعلن بنك عُمان العربي عن موعد انطلاق النسخة الثانية من تحدي الابتكار في 2 إبريل القادم وعبر منصة افتراضية متطورة. تحدي الـ 24 ساعة سيشكل فرصة هائلة أمام المشاركين لإثبات قدراتهم وأفكارهم الابتكارية من فئات الطلبة والمختصين وخبراء التقنيات المالية وموظفي البنك.

وقال رشاد بن علي المسافر، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: العالم يتغير بشكل متسارع جداً وهنا يأتي دورنا كمؤسسة مالية عريقة لتمهيد الطريق أمام الأجيال الشابة وتمكينها من اختبار أفكارها ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع الخبراء في هذا المجال. ونتطلع لاستقبال المشاركات من داخل وخارج السلطنة في التحدي لرؤية المزيد من الأفكار المبتكرة التي ستغير من شكل القطاع المصرفي في السلطنة.

وأضاف: سينطلق تحدي الابتكار الثاني من بنك عُمان العربي يوم الجمعة 2 إبريل القادم ويستمر حتى مساء اليوم التالي السبت 3 إبريل، حيث سيكون أمام المشاركين 24 ساعة فقط لمحاولة بناء نموذج قابل للتطبيق لأفكارهم المبتكرة بالاستعانة بخبرات عدد كبير من الشركات الداعمة للحدث مثل GBM، و Phaze Ventures ، و Phaze Ro. كما سيتضمن الهاكاثون مجموعة واسعة من المتحدثين ورواد الأعمال في حقل التكنولوجيا المالية من دول متعددة، حيث سيشارك هؤلاء رؤيتهم للابتكار ومسيرتهم في تطوير الأفكار وقصص نجاحهم في اقتحام الأسواق بمنتجات مبتكرة استطاعت أن تثبت حضورها وسط المنافسين، هذه القصص الملهمة وغيرها من الأنشطة ستكون متاحة لكافة المشاركين في النسخة الثانية من تحدي بنك عُمان العربي للابتكار.