مسؤولون يزورون مصنع أطياب للصناعات الغذائية ببركاء

في المحليات 8 مارس,2021 نسخة للطباعة

مسقط ـ (الخليج 365):

أشاد كل من معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني خلال زيارتهم مؤخرا لمصنع شركة أطياب للصناعات الغذائية ش.م.م (مخبز أطياب) أحد استثمارات شركة المطاحن العُمانية التابعة للشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة بالمنتجات المختلفة التي يقدمها المخبز وطرق التصنيع الحديثة. مؤكدين للارتقاء بمنتجاته ومواكبة للتطوُّرات العلمية في مجال الصناعات الغذائية وتطوير وتحسين المنتجات الحالية وإنتاج منتجات غذائية جديدة يتم تقديمها بجودة عالية، مؤكدين كذلك على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالصناعات العمانية وتذليل الصعاب والتغلب على التحديات التي تواجه الصناعات العمانية بشتى النواحي الممكنة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقدم المسؤولون في الشركة شرحا عن المصنع وإمكانياته، وكذلك التعريف بأحدث التكنولوجيا والذكاء الصناعي في عمليات التصنيع.

وقال الشيخ صلاح بن هلال المعولي رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية: إن هذه الزيارة لأصحاب المعالي ذات أهمية بالغة للوقوف على أعمال المصنع وإنجازاته والتعرف عن قرب على طرق عمله وما شهده من تطورات عديدة في مختلف المجالات الإنتاجية والتسويقية. موضحا بأن المصنع يتميز باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي وهو واحد من أفضل المصانع الموجودة في الشرق الأوسط في اتباع السبل والمعايير العالمية، وتعد “أطياب للصناعات الغذائية” شركة صناعية رائدة في السلطنة والمنطقة، وتوزع منتجاتها داخل السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والعالمية.

وبدوره قال هيثم بن محـمد آل فنه الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العمانية إن شركة أطياب للصناعات الغذائية تقوم بإنتاج مختلف المخبوزات الطازجة والمجمّدة ، مثل الخبز بأنواعه ، الكعك ، السمون، الكرواسون، الفطائر ، الحلويات ، المعمول بأشكاله المختلفة وكذلك منتجات الخبز الصحية كشرائح الخبز عالي البروتين وشرائح خبز أوميجا 3 ، وشرائح خبز الفايبر وغيرها، وتلك المنتجات السالف ذكرها متوفرة في السوق تحت مسمّى العلامات التجارية “ذهبي” و”أطياب” و”بون فيفانت”.

وأضاف أن عدد منتجات شركة أطياب للصناعات الغذائية يبلغ حوالي 300 منتج من مختلف الأصناف الغذائية، وتتميز منتجات الشركة بالجودة العالية وتستخدم في عملياتها أفضل الزيوت غير المهدرجة، وحقق المصنع أعلى مستوى من شهادات الجودة وسلامة الأغذية بما في ذلك HACCP و ISO 22000 و FSSC 22000، كما يتم تدقيق المخبز بانتظام من قِبل عملاء مؤسسين دوليين لسلامة الأغذية والنظافة، وقد حقق باستمرار درجات عالية.