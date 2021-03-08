أسعد بن طارق يستقبل السفير الجزائري

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتبه صباح أمس سعادة السفير محمد يرقي سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأوجه التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة أصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموِّه.

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