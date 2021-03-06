ملبورن ـ العمانية: أكدت القنصلية العامة للسلطنة بأستراليا بأن كافة الرعايا العمانيين والطلبة المبتعثين بالجامعات النيوزلندية بخير وعافية عقب سلسلة الهزات الأرضية التي ضربت شمال الجزيرة الشمالية من نيوزلندا.

ودعت القنصلية في بيان إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطئ وكافة الأماكن الساحلية وخاصة القريبة من مدينة أوكلاند النيوزلندية.

كما دعت إلى اتباع كافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة بنيوزلندا

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