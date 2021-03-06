حلقة عمل لفرق نواقل الأمراض بالخابورة

الخابورة ـ من سميحة الحوسنية: نظمت مؤخرًا فرق نواقل الأمراض ببلديات شمال الباطنة حلقة عمل بقاعة دائرة الشؤون البلدية بالخابورة، وشملت مرحلتين (نظري وعملي)، حيث شاركت فيها بلديات صحم والسويق والخابورة.

تناولت الحلقة شرحًا مفصلًا عن التعريف بالمبيد الحشري وخطورته على الانسان والحيوان والنبات وكيفية الوقاية من أضرار ومخاطر المبيد الحشري والتقيد بلبس الملابس الوقائية وعدم ملامسة المبيدات بالشكل المباشر والتخلص من الملابس بعد الانتهاء من العمل مباشرة وغسلها بالماء والصابون وعدم التدخين والأكل أو الشرب أثناء العمل لضمان عدم دخول المبيد الى الجهاز الهضمي كذلك يجب أن يكون خلط المبيدات خارج الآلة ومن ثم يعبأ في ماكينة الرش لضمان القضاء على الحشرات الضارة ، وقد استمرت الحلقة بالتطبيق العملي مع الشرح عن كيفية استخدام وقياس المبيد وعمل مكائن الرش.

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