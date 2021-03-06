أهالي الحوقين يثمنون الجهود في افتتاح الطريق المزدوج (الحوقين ـ السويق) لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين

يختصر المسافة في أقل من ١٥ دقيقة

الحوقين ـ من سالم بن محمد اللويهي:

ثمّن أهالي نيابة الحوقين وزوارها الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في تيسير وتسهيل تنقلات المواطنين والمقيمين والسائحين في الوصول إلى هذه النيابة العريقة بتاريخها وطبيعتها السياحية الجميلة التي تشتهر بها وتدفق واديها وشلالاتها .. وغيرها من الآثار والاماكن التي تشد الزوار والسياح.

التواصل في فترة وجيزة

(الخليج 365) التقت بعدد من أبناء الحوقين والسويق والسياح .. بداية يقول سلطان بن سيف الفوري ـ أحد أهالي النيابة: طريق (الحوقين ـ السويق) المزدوج له أهمية كبيرة على الجميع، حيث أنه سهل التواصل بين نيابة الحوقين وولاية السويق في فترة وجيزة بحوالي أقل من ١٥ دقيقة، مؤكدًا بأن هذا المشروع بدأ في عهد المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه.

همزة وصل

ثاني بن هاشل الشكيلي ـ وهو من السائحين الذي يزور الحوقين دائمًا ـ يقول: إن طريق (الحوقين ـ السويق) يُعدُّ همزة وصل بين الأهالي والمقيمين سواء من نيابة الحوقين أو ولاية السويق، وبما ان ولاية السويق ساحلية فأهالي نيابة الحوقين سيحصلون على الأسماك الطازجة بشكل يومي نظرًا لتقليص المدة الزمنية الى أقل من ١٥ دقيقة فقط.

سرعة إنجاز الطريق

ويشاركه الرأي ابراهيم بن سعيد اللويهي ـ وهو من سكان ولاية السويق، الذي قال: نثمن ونشكر جهود حكومتنا الرشيدة في سرعة إنجاز هذا الطريق المزدوج الذي يخدم جميع مستخدميه سواء أهالي نيابة الحوقين أو أهالي ولاية السويق والمقيمين والزائرين لهذه النيابة الجميلة.

الاسراع في إنارة الطريق

كما أشاد صالح بن المر العبري ـ وهو من أهالي منطقة المنفش بالسويق، بانسيابية الطريق الذي أسس على أعلى المستويات في انشاء الشوارع العالمية، وقال: نطالب الجهات المسؤولة بسرعة إنارة هذا الطريق الذي يعتبر من الشوارع الحديثة في ظل النهضة المباركة، كما نطالب بتفعيل الإضاءة للخط السريع أيضًا، والحمد لله فحكومتنا الرشيدة تعمل جاهدة لتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم على أرض السلطنة.

تنفيذ جسر الحوقين

وثمّن محمود بن خلفان الخايفي ما قامت به وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لهذا الطريق المزدوج بين نيابة الحوقين وولاية السويق وأصبحت الحركة المرورية بين هاتين المنطقتين آمنة ومريحة.

وطالب الخايفي الاسراع في تنفيذ جسر الحوقين لأهميته، حيث يفصل النيابة الى قسمين عند نزول الأودية، حيث تتعطل المدارس والوصول للمركز الصحي بالنيابة، ونتمنى لحكومتنا الرشيدة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كل التوفيق والنجاح فيما تقوم به من مشاريع عملاقة في مختلف أماكن وولايات السلطنة.