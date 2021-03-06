(الصحة): تكثيف الجهود لبحث آلية استكمال بلاغات المواليد والوفيات (أجيال)

عقد مؤخرً الفريق الفني المعني بمتابعة بلاغات وقائع المواليد والوفيات بوزارة الصحة اجتماعًا لبحث آلية تطوير واستكمال البرنامج الخاص ببلاغات الوفاة والولادة (أجيال) لضمان تدفق المعلومات والبيانات بين مختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

شارك في الاجتماع الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية ـ مدير عام المديرية العامة للتخطيط والدراسات وبدر بن سليمان أولاد ثاني ـ مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات وبحضور عدد من مسئولي الأنظمة بالقطاعات ذات الصلة.

أُفتتح الاجتماع بالإشارة الى أهمية العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة، كما تمت الإشادة بالدعم والجهود المقدمة من الأحوال المدنية والمركز الوطني للإحصاء، ومناقشة كيفية تطوير سير وتدفق بيانات الولادة والوفاة من المؤسسة الصحية المبلغة عن الواقعة وحتى استخراج شهادة الميلاد أو الوفاة.

وتطرق المختصون إلى أهمية التعاون بين الجهات المختصة وأصحاب العلاقة من المواطنين والمقيمين لاستكمال التسجيل وأهمية استكمال الإحصائيات والبيانات الوطنية لدعم الخطط التطويرية لما لهذه المعلومات من دور في تحسين مستوى الخدمة والارتقاء بها، حيث تُعد إحصائيات المواليد والوفيات مكونًا أساسيًا في احتساب المؤشرات الحيوية للسلطنة وعلى أساسها يتم تحديث البيانات والمؤشرات الإحصائية والسكانية من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشكل سنوي، وتقوم وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات بمتابعة اكتمال هذه الإحصاءات وجودتها.

الجدير بالذكر أن نظام التبليغ عن واقعات الولادة والوفاة (أجيال) هو نظام إلكتروني تم إعداده خصيصا لتطوير الإجراءات وتسهيلا على أصحاب العلاقة من المواطنين والمقيمين لاستخدام هذه التسهيلات وتعاونهم على استكمال البلاغات، وتم توفير النظام في جميع الجهات المبلغة التابعة لوزارة الصحة، إضافة للمؤسسات الصحية الحكومية الأخرى كمستشفى جامعة السلطان قابوس ومستشفى الشرطة والمستشفى العسكري، بالإضافة للمؤسسات الصحية الخاصة، وما على صاحب العلاقة إلا التواصل مع المؤسسة لاستكمال إجراءات استخراج الشهادة المطلوبة.