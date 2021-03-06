“أوكيو” تكمل إنشاء محطة إمداد الغاز بالدقم بطول 221 كم بتكلفة قاربت 98 مليون ريال عماني

مسقط ـ العمانية: أعلنت مجموعة “أوكيو” جاهزية مشروع إمدادات الغاز من سيح نهيدة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي بلغت تكلفته الإجمالية ما يقارب 98 مليون ريال عماني ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من إمدادات الغاز لمشاريع المنطقة.

وقال منصور بن علي العبدلي “المدير العام لشبكة الغاز” إن المجموعة قامت بإنشاء مرافق محطة إمداد الغاز بالدقم والتي تزود حاليا كلا من شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية “ OQ8” وشركة المرافق المركزية عبر خط أنابيب قطره 36 بوصة وبطول 221 كم.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن مرافق المشروع تشتمل على محطة إمداد الغاز بالدقم وخطوط أنابيب الجاهزية للمشاريع المستقبلية في المنطقة بقياس 32 بوصة و 18 بوصة مع أنظمة أتمتة التحكم الكاملة التي تشمل المحطة وغرفة التحكم ومرافق خطوط الأنابيب ومحطات القياس، كما يشتمل المشروع على مبنى إداري ومرافق حديثة ومكاتب وغرف اجتماعات وورش العمل المتصلة بالكامل بغرفة التحكم المركزية في محافظة مسقط.

وأشار إلى أنه بالرغم مما فرضته جائحة كوفيد 19 من قيود على الحركة والأعمال الإنشائية تم تنفيذ المشروع وفق الخط الزمني المعدّ حيث بدأت الأعمال الإنشائية منتصف عام 2017م فيما تم تدشين المشروع في شهر

ديسمبر 2020م وبلغ عدد ساعات العمل في المشروع ما يقارب 2ر5 مليون ساعة، حيث روعي خلالها تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وأوضح أن السعة الاستيعابية القصوى لخط الأنابيب الجديد (221 كم ، بقطر 36 بوصة) تبلغ 25 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، فيما تبلغ السعة الاستيعابية لمحطة إمداد الغاز في الدقم 15 مليون متر مكعب في اليوم مقسمة على 4 قاطرات مع فصل للغاز سعة كل قاطرة 5 ملايين متر مكعب مع هامش 25 بالمائة للتشغيل المرن والذي يسمح بالتكيف مع احتياجات العملاء مشيرا الى ان المرافق المنشأة حديثا تمتد على مساحة تقارب 135000 متر مربع مع القدرة على استيعاب التوسعات المستقبلية لما يصل إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن “أوكيو” تعد المشغل والمالك الحصري لمنظومة نقل الغاز في السلطنة بالكامل منذ عام 2018، حيث تنقل الغاز الطبيعي إلى 59 جهة في السلطنة عبر أكثر من 4000 كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز عالية الضغط والتي نقلت حتى الآن 11ر37 مليار متر مكعب من الغاز في أنحاء البلاد.